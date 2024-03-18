После обработки 90% протоколов Путин якобы набрал 87,21%.

В Германии заявили, что псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, а их результаты никого не удивляют.

"Правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины не имеют юридической силы и являются очередным нарушением международного права", - говорится в заявлении Федерального министерства иностранных дел в микроблоге X.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер не направит диктатору Путину письмо с поздравлением по поводу "победы" на выборах. "Письма Путину не будет", - заявила Tagesspiegel его пресс-секретарь Серстин Гаммелин.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что происходящее не похоже на свободные и честные выборы. "В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора для избирателей и отсутствия независимого наблюдения ОБСЕ", - написал он в X.

В Министерстве иностранных дел Польши сказали, что голосование проходило на фоне жестких репрессий против общества, не позволяющих ему сделать свободный и демократический выбор.

"Особого осуждения заслуживает незаконное решение Кремля провести выборы на временно оккупированной территории Украины. Это демонстративное нарушение международного права, в том числе Устава ООН, и его можно рассматривать только как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Польша не признает и никогда не примет проведение и результаты "выборов", проведенных на этих территориях", - говорится в заявлении.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс коротко написал в X: "Выборы. Какие выборы?".

Выборы в России: последние новости

Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. На оккупированных территориях Украины псевдовыборы состоялись "под дулом автомата".

Его "оппонентами" выступили Николай Харитонов (КПРФ), кандидат "Новых людей" Вячеслав Даванков и глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По последним данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, после обработки 90% протоколов Путин набирает 87,21%.

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