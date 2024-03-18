Очагом напряженности может стать Приднестровье, считает журналист.

После "победы" на президентских выборах Путин, вооруженный самым большим в мире запасом ядерного оружия и окруженный подхалимами-чиновниками, способен изменить жизнь каждого человека в Европе, если не во всем мире.

Об этом пишет британский журналист Марк Беннетс в колонке для The Sunday Times. Он считает, что Путин сделает все, чтобы остаться у власти, оставаясь таким же непредсказуемым, как и раньше.

Война в Украине

Для российского диктатора война остается вопросом его политического выживания. Если он выведет войска без убедительной победы, то рискует столкнуться с серьезной реакцией внутри страны или даже с вооруженным восстанием сторонников войны.

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Также окончание войны серьезно ударило бы по его надеждам запомниться одним из самых успешных российских военных лидеров.

Кроме того, из-за серьезной задержки помощи Украине от Соединенных Штатов Америки и проблем с поставками артиллерийских снарядов от ЕС, Путин снова поверил в победу своих захватнических войск.

Восстановление советской империи

Очагом напряженности в ближайшие шесть лет может стать Приднестровье, пишет Беннетс. А в случае победы в Украине Путин может переключиться на Эстонию, Латвию и Литву.

Отношения с США

Путин предпочел бы, чтобы на осенних выборах победил Дональд Трамп, поскольку тот может прекратить помогать Украине защищаться от нападения.

При этом не стоит забывать, что Трамп - непредсказуемый политик. В России уже радовались его победе в 2016 году, но быстро разочаровались. Именно во время президентства Трампа Украина получила первое американское оружие - ПТРК Javelin.

Отношения с Китаем

Хотя Пекин не признает оккупацию украинских территорий, он поддержал слова российского диктатора о том, что войну спровоцировало НАТО. Также Китай очень помог России, увеличив импорт энергоносителей, пусть и по очень заниженным ценам. В 2023 году объем торговли между РФ и Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов и, скорее всего, будет расти дальше.

Аналитики считают, что победа РФ в Украине может подтокнуть Си Цзиньпина к мысли о возвращении Тайваня. При этом в Кремле обеспокоены экономическими интересами Пекина в дальневосточном регионе России.

Также Россия пытается создать с Ираном и Северной Кореей антизападную коалицию. Обе страны уже передали захватнической армии оружие для войны против Украины.

Применение ядерного оружия

Ядерные угрозы Путина обычно воспринимают как попытку остановить страны Запада от поставок вооружения Украине. Однако многие опасаются, что порог применения ЯО - особенно небольших тактических боеголовок на поле боя - в Москве стал опасно низким.

"Хотя угадать намерения Путина сложно, его болезненное увлечение огромной разрушительной силой российского арсенала означает, что кошмарный сценарий ядерного конфликта исключать нельзя", - добавил журналист.

"Победа" Путина на выборых: что известно

На территории Российской Федерации с 15 по 17 марта проходили выборы, легтимность которых не признает ряд государств. Также Россию осудили за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Украины.

Российский диктатор Путин "соревновался" с кандидатами от КПРФ, партии "Новые люди" и ЛДПР. Согласно данным российской ЦИК, они не набрали и 10% голосов.

После обработки 95% протоколов Путин якобы лидирует с 87,32%. Его уже поздравили власти Никарагуа, Венесуэлы, Куби и Боливии.

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