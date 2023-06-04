Уличные акции в РФ организовали сторонники Навального.

В воскресенье, 4 июня, в день рождения российского оппозиционера Алексея Навального его сторонники вышли на акции протеста, сообщается о десятках задержанных.

Как пишет "Медуза", уличные акции организовали не только в российских городах, но и по всему миру (Женева, Буэнос-Айрес, Прага, Тель-Авив, Париж, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм, Токио, Сидней, Тбилиси и Вильнюс).

"В России в основном выходят на одиночные пикеты и точечные акции - в Хабаровске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Санкт-Петербурге и других городах", - говорится в сообщении.

По данным "ОВД-Инфо", на указанных акциях в РФ уже задержали не менее 45 человек, среди них как минимум четверо несовершеннолетних и один журналист.

Например, в Калининграде задержали местного жителя, который вышел на акцию с шариками с надписью: "С днем рождения, Алексей", а в Москве полицейские увели женщину, которая вышла с плакатом "Свободу Навальному. Свободу политзаключенным".

Алексей Навальный в тюрьме - что сообщалось

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что администрация тюрьмы "пытает" его записями выступлений Владимира Путина:

"Давно в каком-то шпионском детективе я читал о пытке, которой подвергали заключенных, - им на огромной громкости включали стихи Мао Цзэдуна. Видимо, кто-то в нашей тюремной системе тоже читал эту книжку".

Также сообщалось, что не так давно Навального избили в колонии и пообещали открыть против него новое уголовное дело.