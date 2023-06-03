Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри РФ, также это могут обусловить успешные действия повстанцев.

Одним из сценариев развития ситуации внутри России может стать мятеж или военное противостояние.

"Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой Московщины", — заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, соответствующий сценарий могут также обусловить успешные действия повстанцев, которые борются за свои права на территории РФ. Он также отметил, что операция добровольцев "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" до сих пор продолжается.

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"Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории Московщины остались преимущественно пузатые "гаишники"", - сказал представитель военной разведки Украины.

Юсов подчеркнул, что борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных Путиным в рамках плана "Эдельвейс" к границе "ГИБДД-шников", в основном обученных бить дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров.

"Поэтому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир", — подытожил представитель ГУР.

Повстанцы в России

Как сообщал УНИАН, бойцы РДК и Легиона "Свобода России" на тяжелой технике прорвали границу с Белгородской областью России, в результате чего произошли боевые столкновения. По их словам, удалось затрофеить БТР, стрелковое оружие и другую технику. Украинские власти заявили, что не имеют отношения к деятельности российских повстанцев, которые проводят операцию для "создания полосы безопасности".

1 июня "Легион "Свобода России" в новом обращении пообещал "освободить всю РФ". Позже добровольцы показали кадры уничтожения российской техники в Белгородской области.

Повстанцы заявили, что их артиллерия уничтожила колонну РСЗО "Град" российской армии.

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