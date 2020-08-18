Рабочий "БелАЗа" показал половой орган пропагандисту РФ Соловьеву в прямом эфире (видео 18+)
Рабочий «БелАЗа» показал половой орган главному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву в прямом эфире.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале Денис Казанский.
Отмечается, что Соловьев включил в свой стрим рабочего с завода "БелАЗ" и попросил его рассказать, что там сейчас происходит.
«Сейчас расскажу», - сказал рабочий, но в ответ показал пропагандисту свой половой орган.
«Красавчик! Молодец! Вот, видите как, хорошо показал!» - с улыбкой ответил ему Соловьев
«Единственное, могу сказать, у «БелАЗа» побольше будет», - убедительно заявил пропагандист.
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Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.
- 16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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