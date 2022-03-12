В Иваново (Ивановская область, Центральная Россия) активиста задержали за одиночный пикет.
Об этом сообщает российский правозащитный медиа-проект, направленный на борьбу с политическими преследованиями, ОВД-Инфо.
"Активиста в Иваново задержали одиночный пикет с плакатом "*** *****". На него составили протокол по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП)", - говорится в сообщении.
Отметим, что количество звездочек на плакате такое же, как букв в популярном в РФ антивоенном лозунге "Нет войне".
"Звездочки дискредитируют российских военных!", - отметили правозащитники.
Ранее УНИАН собирал для граждан РФ полезные советы, как выразить протест против войны - саботировать работу, "откосить" от службы, устроить челлендж и другие.
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