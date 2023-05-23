Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту налета на Белгородскую область по шести статьям.
Об этом сообщает российский Телеграм-канал SHOT. На вторые сутки после прорыва наконец определились с квалификацией прорыва.
Итак, прорыв бойцов РДК и Легиона "Свобода России", будут расследовать по статьям:
- террористический акт;
- посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов;
- покушение на убийство;
- умышленное уничтожение или повреждение имущества;
- незаконный оборот оружия;
- незаконный оборот взрывчатых веществ.
Прорыв под Белгородом
Вчера РДК и Легион "Свобода России" снова зашли на территорию России. В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
По данным аналитиков ISW, паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий в РФ никто не ожидал.