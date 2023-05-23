Следственный комитет наконец определился с квалификацией событий.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту налета на Белгородскую область по шести статьям.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал SHOT. На вторые сутки после прорыва наконец определились с квалификацией прорыва.

Итак, прорыв бойцов РДК и Легиона "Свобода России", будут расследовать по статьям:

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террористический акт;

посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов;

покушение на убийство;

умышленное уничтожение или повреждение имущества;

незаконный оборот оружия;

незаконный оборот взрывчатых веществ.

Прорыв под Белгородом

Вчера РДК и Легион "Свобода России" снова зашли на территорию России. В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

По данным аналитиков ISW, паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий в РФ никто не ожидал.

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