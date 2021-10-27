Скабеева так возбудилась новостью, что признала: "Украина таки победила Россию".

Вчера, 26 октября, российские СМИ не умолкали из-за решения суда в Нидерландах передать Украине ее сокровище – "скифское золото", которое выставлялось в Крыму до его оккупации Россией.

Вечером атака пропагандистов РФ усилилась. Ведущая программы "60 минут" на "Россия 1" Ольга Скабеева посвятила эфир со строчкой "Срочно" "несправедливому" решению суда.

Пропагандистка так возбудилась новостью, что признала: "Украина таки победила Россию", но с оговоркой: "Правда, в Амстердамском суде".

Скабеева вспыльчиво подчеркнула, что, мол, скифское золото – России, поскольку артефакты экспонировались в Крыму, а полуостров, по логике пропагандистов, "их".

"Решение голландцы вынесли в пользу иностранной столицы Киева. Бесценную коллекцию, сотни лет пролежавшую в "русской крымской земле", теперь передадут в государственный исторический музей в Киеве", – заявила россиянка.

Она возмутилась, что украинские власти приветствовали решение суда, а президента Украины Владимира Зеленского, сообщившего о победе в Twitter, обозвала "главным скифом Украины".

"Так и говорит: вернули золото – вернем и Крым", – процитировала Зеленского Скабеева.

Возвращение "скифского золота"

Как сообщал УНИАН, 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" принадлежит Украине.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, которым коллекцию "скифского золота" должны были вернуть Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора была коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их у Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

Автор: Виолетта Орлова