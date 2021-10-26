Зеленский поблагодарил суд за справедливое решение, а команды Минюста, Министерства иностранных дел и Минкульта - за результат.

Апелляционный суд Амстердама вернул "скифское золото" Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter. "Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил суд за справедливое решение, а команды Минюста, Министерства иностранных дел и Минкульта - за результат.

"Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото", а потом и Крым", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их у Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, закончился 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в споре Украины и России о "скифском золоте", в отношении беспристрастности которого были сомнения.

Автор: Антонина Доломанжи