Сегодня Апелляционный суд Амстердама принял решение, согласно которому "скифское золото" принадлежит Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прогнозирует, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Алларда Пирсона, вскоре вернутся в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

"Наконец справедливость для экспонатов из Крыма была достигнута. Уже вскоре скифское золото вернется в Украину. Где его законное место исторически", - подчеркнул Ткаченко.

Решение Апелляционного суда Амстердама о принадлежности Украине "скифского золота", может быть оспорено в Верховном суде Нидерландов, сообщает Reuters.

Председательствующий судья Поулин Хофмейер-Руттен во время краткого объявления сути решения сказала, что национальные культурные интересы Украины преобладают над интересами музеев в Крыму.

"Музей Алларда Пирсона больше не обязан вернуть ценности Крымским музеям. Права украинского государства, основанные на законах о музеях... имеют превосходящую силу", - сказала судья.

Соответствующее решение суда еще может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Возвращение "скифского золота"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама принял решение, что "скифское золото" принадлежит Украине.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, которым коллекцию "скифского золота" должны были вернуть Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора была коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их у Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

Автор: Виталий Саенко