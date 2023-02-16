В "Юнармии" заявили, что детям это "пойдет в зачет".

В российском Магнитогорске провели детские соревнования по заплывам в камуфляже и с автоматами.

Мероприятие провели в рамках спартакиады по военно-прикладным видам спорта, пишет местное издание 74.ru. В соревнованиях приняли участие 40 детей от 12 до 18 лет, школьники младше 15 лет были только в камуфляже.

Организаторы заявили, что выдали школьникам легкий камуфляж, не предназаченный для использования в воде, чтобы он сковывал их движения. Также заплыв усложняет массогабаритный макет автомата Калашникова весом 3,6 кг,.

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В штабе "Юнармии" заявили, что мероприятие относится к тем видам спорта, которые практикуются в российских Вооруженных силах и "многим пойдут в зачет".

Пропаганда в школах

Напомним, что ранее в Москве к маленькой девочке приехали полицейские из-за того, что у нее в чате была аватарка в цветах флага Украины. Жалобу на нее подала директор школы.

В российских школах после начала полномасштабной войны начали проводить "Разговоры о важном", где детям рассказывают о "специальной военной операции".

Также недавно сообшалось, что российские власти хотят закупить в школы макеты оружия.

Напомним, что на оккупированных территориях Украины запрещают в школах украинский язык и учреждают отделения "Юнармии".

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