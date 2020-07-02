"Продается база туристов": аккаунт МИД России в Twitter "хакнули"

Пока в России не знают, когда удастся возобновить доступ к аккаунту.

Официальный профиль ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России в Twitter взломали.

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Об этом изданию Подъем сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

На странице МИД РФ, предназначенной для информирования россиян за рубежом, появилось сообщение о «продаже базы данных туристов», и что ее подлинность подтверждается «этим твитом, а также доступом к определенным аккаунтам».

Взлом осуществили более 12 часов назад. Пока в России не знают, когда удастся возобновить доступ к аккаунту.

Как сообщал УНИАН, в Кремле назвали «триумфом» президента России Владимира Путина голосование по поправкам к Конституции, что дало ему право избираться на пост президента еще на два срока после 2024 года.

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