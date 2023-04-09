Еноты сейчас находятся в парке "Тайган" в оккупированном Крыму.

Херсонские еноты, которых украли и вывезли на территорию временно оккупированного Крыма российские оккупанты, привели четырех малышей. Потомство дали сразу две пары енотов.

Как сообщает российское СМИ "Комсомольская правда", украденные херсонские еноты сейчас находятся в парке "Тайган" на оккупированном полуострове. При этом, издание открыто пишет, что во время "эвакуации", когда россияне крали животных в Херсоне, енот сильно сопротивлялся.

"Сначала родились три енотика от одной мамы, потом еще один от другой. Тот знаменитый папа-енот в процессе тоже участвовал. Он как раз находится в вольере с одной из мам", – рассказала прес-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Видео дня

Владелец парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что малыши чувствуют себя хорошо, о них заботятся родители. При этом он не постеснялся пошутить на тему кражи животных из Херсона.

"Это как раз "прокраденные" еноты размножаются в парке львов. Слава херсонских енотов дошла до американских публичных изданий, как Washington Post, что я их украл и съел. Но не украл, не съел, а привез в парк, где они могут произвести потомство. На три енота больше стало. Теперь 10", – заявил Зубков.

Кража енота из Херсона

В ноябре 2022 года, когда украинские защитники деоккупировали правобережную часть Херсонской области, стало известно, что во время бегства россияне украли почти всех животных из Херсонского зоопарка. Среди них был и енот.

В начале декабря появилось видео, на котором украденный енот укусил за палец коллаборанта Владимира Сальдо. До этого предатель пытался погладить животное.

Некоторое время спустя украденного херсонского енота оккупанты решили зачислить в университет "курсантом специализированного факультета информационной безопасности Мелитопольского государственного университета".

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