Отмечается, что декан факультета Юлия Ионова подписала еноту зачетку.

Украденного из Херсона енота оккупанты зачислили "курсантом специализированного факультета информационной безопасности Мелитопольского государственного университета".

Пропагандистское видео, на котором якобы происходит подписание документов, появилось в Telegram-каналах.

Отмечается, что декан факультета Юлия Ионова подписала еноту зачетку. Как утверждается, животное "зачислили на полное довольствие" в университет еще в начале декабря.

Видео дня

Кража херсонского енота

Во время отступления из Херсона российские интервенты из местного зоопарка стащили енота. Похищенное животное уже нашло способ продемонстрировать оккупантам свое отношение. На видео попало, как херсонский енот укусил коллаборанта Владимира Сальдо.

Енота и других украденных зверей незаконно вывезли в оккупированный Крым по приказу российского командования.

Позже один из взятых в плен военных РФ попросил обменять его на украденного оккупантами енота.

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