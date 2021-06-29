По словам жителя высотки, застройщик не предупредил его, что в премиум-отделке его апартаментов нет водонагревателя.

Житель апартаментов самого современного небоскреба «Москва-Сити» Neva Towers пожаловался на то, что ему пришлось мыться в тазике из-за планового отключения горячей воды.

Об этом москвич написал в своем Facebook.

По его словам, застройщик не предупредил его, что в премиум-отделке его апартаментов нет водонагревателя. Его установка также не предполагается. Москвич хотел помыться в фитнес-клубе, который находится в его доме, но обнаружил, что там тоже отключили горячую воду.

«И вот никак я не ожидал снова встретиться с тазиком в "премиальном" доме с "премиальной" отделкой на 50-м этаже», - пожаловался мужчина.

Застройщик посоветовал жильцу найти строителей, которые смогут провести трубы и установить водонагреватель, однако для этого нужно будет разрушить отделку.

«Вот такой суровый московский "премиум". Небоскреб, технологии, скоростные лифты, плита, кастрюля, тазик...» - заключил он.

Стоимость квадратного метра в апартаментах Neva Towers начинается от 7 тысяч долларов.

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Автор: Денис Прядко