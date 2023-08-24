По его словам, это было нужно российскому президенту, чтобы усилить свою позицию во главе государства.

Президент РФ Владимир Путин "вероятнее всего" стоит за убийством главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Я думаю, что, вероятно, даже если это не был прямой приказ Путина, это был кто-то, кто знает, чего бы хотел Путин, и обеспечил устранение агрессии", - заявил экс-начальник Генерального штаба Британии генерал Ричард Даннатт Sky News.

По его словам, Путин, если за этим действительно стоит он, был несколько вынужден пойти на этот шаг, чтобы обеспечить свою шаткую позицию во главе российского государства.

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"Он [Путин] был ослаблен с того момента, как два месяца назад Пригожин начал свой злосчастный поход на Москву", - пояснил Даннатт.

Смерть Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Пригожина, на борту которого было 10 человек. Все они погибли, в том числе и сам глава ЧВК "Вагнера".

В Санкт-Петербурге возле "Вагнер-Центра" россияне создали импровизированный мемориал.

Аналитики ISW убеждены, что приказ о ликвидации Пригожина отдал лично Путин. В то же время в британской разведке добавили, что на прошлой неделе президент РФ посещал военный штаб в Ростове-на-Дону, который в июне захватывали "вагнеровцы".

Сейчас тела погибших, в том числе и Пригожина, находятся в бюро судебно-медицинской экспертизы Тверской области.

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