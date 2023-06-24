Пригожин, вероятно, подготовился к своеобразной "мобилизации" на случай, если ему потребуется больше боевиков.

К участию в вооруженном мятеже "ЧВК Вагнера" могут привлечь ранее ушедших "в отставку" ветеранов этой группировки. Они уже получили уведомление, что их могут задействовать, если потребуется.

Об этом изданию "Важные истории" рассказал один из наемников, ранее участвовавший во вторжении в Украину.

"Мы ждём официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности. Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях", — рассказал он.

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Бунт Пригожина и вагнеровцев – последние новости

По данным проекта Gulagu.net, Пригожин несколько месяцев запасался оружием и боеприпасами, планируя вооруженное восстание против Кремля. Именно этим объяснялись его жалобы на дефицит боеприпасов. Помимо российского оружия вагнеровцы запаслись и некоторым количеством трофейного украинского.

После того, как утром вагнеровцы захватили Ростов и, вероятно, Воронеж, президент России Владимир Путин выступил с видеообращением и назвал мятеж вагнеровцев "ударом в спину". Он провел параллель с революцией 1917 года и пригрозил мятежникам наказанием.

После этого Пригожин записал свое ответное заявление, в котором отверг обвинения в предательстве, заявил, что именно мятежники являются настоящими патриотами России, и напомнил Путину, что тот устроил в стране тотальную коррупцию.

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