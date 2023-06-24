Глава ЧВК "Вагнер", по сообщениям СМИ, имеет достаточно оружия.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин всех обманул, когда рассказывал о дефиците оружия, потому что прошедшие два месяца он накапливал боеприпасы, чтобы быть готовым к бунту.

Российская правозащитная организация Gulagu.net сообщила, что "вагнеровцы" сейчас имеют немало вооружения.

"Весь апрель и май Пригожин врал о якобы "снарядном голоде", 1 и 7 ШО располагают огромным запасом ПЗРК и трофейных "Джавелинов". Источник из СБ Пригожина сообщил, что подготовка к этому сценарию развития событий длилась более 2 месяцев", - пишет источник.

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Отмечается, что захватом Ростова руководит Александр "Ратибор" Кузнецов (1 ШО), обороной северо-восточной части командир 7 ШО Федор "Барин" Лещук (прописан в Калужской области).

ЧВК "Вагнер" начали войну против Минобороны России

23 июня Евгений Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов дали приказ обстрелять его наемников. Минобороны РФ назвало слова Пригожина "провокацией" и призвало не ссориться, а найти взаимопонимание.

Пригожин показал решимость и пообещал сбросить Шойгу. ЧВК "Вагнер" пошли захватывать Ростов, Воронеж и другие города.

Путин дал приказ подавить бунт, а Зеленский заговорил о "саморазрушении России".