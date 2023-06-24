Украина намерена дождаться полной смены правительства в России и выдачи военных преступников.

Украина приветствует сам факт гражданского неповиновения в России, но обе стороны внутрироссийского противостояния для нас являются в равной мере военными преступниками. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его мнению, сегодняшние события – это только начало внутренней трансформации политической системы РФ. И эта трансформация будет продолжаться, независимо от исхода нынешнего противостояния между вагнеровцами и Минобороны РФ.

"Пригожин публично сказал о мотивах войны, что они совершенно не соответствует пропагандистской шумихе, которую Россия долгое время вела. То есть Россия напала на Украину исключительно ради уничтожения Украины. И так как Украина эффективно сопротивляется, то в самой России конфликты внутри элиты уже вышли в публичную плоскость и это будет только разрастаться", – считает Подоляк.

По мнению советника, нынешнее восстание Пригожина – это внутриэлитный конфликт, который "несомненно" перерастет в полноценную гражданскую войну. Но и Путин, и Пригожин, в любом случае являются военными преступниками, а Россия все еще продолжает вести против Украины войну геноцидного типа, говорит Подоляк.

"И для нас важно чтобы Россия в таком политическом виде переставала существовать. И мы будем приветствовать любые гражданские неповиновения, которые будут нарастать в Российской Федерации", – заявил он.

По словам Подоляка, все это не отменяет необходимость изгнания российских оккупантов со всех украинских территорий. После этого в России наступит период хаоса, по итогам которого возникнет переходное правительство. Подоляк считает, что именно с этим правительством Украина будет подписывать мирный договор, предусматривающий в том числе разоружение России и выдачу военных преступников.

Бунт Пригожина и вагнеровцев – последние новости

Сегодня утром восставшие против Кремля подразделения наемников из "Группы Вагнера" почти без боя захватили Ростов-на-Дону и, по всей видимости, город Воронеж. В настоящее время вагнеровцы продвигаются к Москве.

На южных окраинах Москвы уже возводятся оборонительные рубежи в ожидании подхода повстанцев.

Путин обвинил Пригожина в предательстве и пообещал наказать по закону. В свою очередь главарь вагнеровцев отверг обвинения в предательстве, отказался сложить оружие и напомнил о тотальной коррупции в РФ.

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