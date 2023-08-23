Президент США заявил, что предполагал подобное развитие событий.

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о гибели руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. 23 августа вечером в Тверской области РФ разбился его самолет, на борту находились восемь человек, включая самого Пригожина, командира "вагнеровцев" Дмитрия Уткина.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден, покидая тренировку, отметил, что пока мало что знает о событиях в России.

"Может быть, вы помните, когда вы [репортер] спросили меня об нём [Пригожине], я сказал, что буду осторожен с тем, что я буду пить и на чем ехать. Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", - сказал он.

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Президент США отметил, что "недостаточно знает", чтобы ответить на дальнейшие вопросы по этому поводу, сказав репортерам: "Последние полтора часа я тренировался".

Ранее на пресс-конференции в Хельсинки в июле Байден пошутил, что на месте Пригожина он бы "следил за тем, что ест, следил бы за своим меню".

Байден добавил, что "в России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин".

Восстание ЧВК "Вагнер": что было до смерти Пригожина

Эксперты полагают, что за катастрофой мог стоять Владимир Путин или российская элита. Ровно 2 месяца назад отряды ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина устроили вооружённый марш на Москву, который российские власти охарактеризовали как мятеж. При этом были сбиты несколько самолётов и вертолётов российских вооружённых сил.

23 августа самолет Embraer 600 бизнесмена и бывшего повара Путина Евгения Пригожина с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Тверской области. Авиакатастрофа произошла в 15 км от Хотилово, на борту находились восемь человек. Согласно данным Росавиации, Пригожин был там же. Спасатели на момент написания новости извлекли тела, однако в настоящий момент они остаются неопознанными.

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