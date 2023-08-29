Частные бизнес-джеты влиятельных друзей "повара" Путина не садились в аэропорту Петербурга.

На похороны главаря "Вагнера" Евгения Пригожина не приехала российская элита. Его похоронят сегодня, 29 августа, в Петербурге. Вероятнее всего, это произойдет на Северном кладбище города, куда уже прибывают люди.

Как сообщает проект "Можем объяснить", российская элита обычно прилетает частными бизнес-джетами за несколько часов до какого-то события. Впрочем, в день предполагаемых похорон, согласно данным FlightRadar, в Петербург прилетело лишь три частных борта: два из Москвы и один из Мурманского города Котлас.

О том, что Путин не поедет на похороны своего "повара", сразу заявил спикер президента Дмитрий Песков. Где и когда именно будут хоронить Евгения Пригожина, не было известно до последнего дня. В списке предполагаемых мест, где может пройти церемония, СМИ называли три кладбища Петербурга: Серафимовское, Белоостровское и Северное. В районе каждого из них сейчас дежурят полицейские.

Видео дня

Однако именно на Северное кладбище приехали бывшие соратники бизнесмена, а также люди в футболках "Вагнера". Там пока проходит прощание с "вагнеровцем" Валерием Чекаловым, который летел в одном самолете с Пригожиным. А на Серафимовское кладбище приехали депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, в приемной которой можно было записаться в ЧВК, а также сын основателя "Единой России" Бориса Грызлова Дмитрий Грызлов.

Гибель Пригожина

Напомним, что вечером 23 августа под Тверью потерпел крушение самолет, в котором находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и другие главари ЧВК "Вагнера".

Накануне этого события и после него, как показали спутниковые снимки, Главную базу ЧВК "Вагнера" в Беларуси активно сворачивают.

Американские аналитики отмечают, что после смерти центрального руководства ЧВК "Вагнера" больше не будет существовать.

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