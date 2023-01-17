По данным журналистов, "вагнеровец" засветился в Сирии, ЦАР и Ливии.

Расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" при штурме Соледара Донецкой области. Им оказался бывший военный, ранее судимый за мошенничество.

"14 января в телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина появился видеоролик, где "повар Путина" представляет "командующего взятием Соледара". Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не раскрывается, но создатель ЧВК "Вагнера" называет его опытным бойцом, который взял город "без жевания соплей за две недели", – пишет Центр "Досье".

Журналисты отметили, что в действительности бои за Соледар длятся с весны 2022 года и продолжаются до сих пор.

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По данным центра "Досье", командующего "вагнеровцами", отправленными на штурм Соледара, зовут Антон Елизаров.

"Он родился в 1981 году в Ростовской области, в 1998 году окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2003 году – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Елизаров служил в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, где командовал взводом и ротой. Кроме того, он был командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино. Во время службы участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе", – добавили расследователи.

При этом, в 2014 году Елизаров был обвинен в мошенничестве со служебной квартирой. Отмечается, что он предоставил недостоверные документы при ее приватизации. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу. После судов с Минобороны РФ Елизарова выселили из служебной квартиры.

"Как минимум с 2016 года Елизаров числится в "Вагнере" с позывным "Лотос", номер М-0136. Он воевал в Сирии, где был в 2017 году ранен осколком в бедро, работал в 2018-2019 годах в ЦАР инструктором, в 2021 году командовал штурмовым отрядом в Ливии. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся вместе с Пригожиным и губернатором Волгоградской области на похоронах вагнеровца Алексея Нагина", – рассказали расследователи.

Бои за Соледар: последние новости

Военнослужащий ВСУ Степан Барна заявил, что возле Соледара начнется длительное позиционное противостояние на выносливость. Он подчеркнул, что в городе происходит окопная война, то есть зафиксировались позиции обеих сторон и говорить о потере Соледара слишком рано.

Украинские военные рассказали, что оккупанты продолжают жертвовать своими людьми в попытке взять Бахмутский участок фронта под свой контроль. Россияне даже не забирают тела погибших и раненных с поля боя, а оставляют их там замерзать.

В Британской разведке отметили, что украинские военные сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области и постепенно приближаются к Кременной Луганской области. В отчете сказано, что по состоянию на 15 января ВСУ почти бесспорно сохраняли позиции в Соледаре.

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