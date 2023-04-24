Спикер Путина не ответил на запрос СМИ, может ли еще кто-то из лидеров других стран приехать в Москву к празднику.

В РФ на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы (9 мая), ожидается визит только одного иностранного лидера - президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

О возможном визите гостя сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на источники. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос СМИ, может ли еще кто-то из лидеров других стран приехать в Москву к 9 мая.

Стоит отметить, что в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на парад в честь Дня Победы в Москву вообще не приезжал ни один иностранный лидер. В Кремле утверждали, что гостей решили не звать.

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Россияне после начала полномасштабного вторжения на украинскую землю уже не раз жаловались на "прилеты". В РФ весной 2023 года массово отменяли праздничные пропагандисткие мероприятия, приуроченные к 9 мая.

В частности, массовых мероприятий не будет в захваченном Крыму, в приграничных регионах. Кроме того, в Москве решили не проводить акцию "Бессмертный полк".

По мнению политтехнолога Аббаса Галлямова, на полуострове и в России массово отменяют мероприятия ко Дню Победы, поскольку оккупанты не могут гарантировать безопасность Владимиру Путину.

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