Наоборот, глава Кремля все это время пытался задобрить рашистских блогеров.

Ситуация с проверкой рашистских блогеров на дискредитацию российской армии, вероятно, прояснится в ближайшие дни. Ключевым индикатором их статуса станет любая новая информация о статусе террориста Гиркина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Западные эксперты отмечают, что все эти лица пытаются обвинить в провалах ВС РФ в Украине не Путина, а Минобороны России. Потому для самого Путина их преследование не входит в интересы.

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Наоборот, глава Кремля все это время пытался задобрить рашистских блогеров, а в последний месяц открыто заручился их поддержкой.

Путин использовал блогеров, чтобы подставить высокопоставленных чиновников Минобороны в целом как возможных козлов отпущения за военные неудачи в Украине.

Один из пропагандистов заявил, что предполагаемая цензура, вероятно, не входила в намерения Путина, поскольку еще в июне Путин вступил в диалог с рашистами и призвал "репортеров" и "журналистов" рассказать правду о "спецоперации".

Исчезновение Гиркина - что известно

Накануне СМИ заметили, что террорист Игорь Гиркин давно не появлялся в сети. Его информационную паузу связали с арестом.

По данным росСМИ, сразу девятерым российским пропагандистам-"военкорам" грозит уголовная статья и срок за "дискредитацию" ВС РФ и Минобороны России.

Заявление в Роскомнадзор было подписано лично начальником Генштаба Герасимовым. Со стороны генпрокуратуры дело ведёт начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях.

Причиной стала критика Минобороны РФ и лично Сергея Шойгу в ходе "спецоперации".

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