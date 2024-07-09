'PR-операция на крови': в Кремле цинично оправдались за удар по 'Охматдету'

Песков утверждает, что Россия якобы не осуществляла целенаправленного удара по детской больнице.

В Кремле "выдали" очередное циничное заявление относительно удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Как заявил российским пропагандистам пресс-секретарь правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, история с детской больницей в Киеве - "это иезуитская PR-операция на крови".

"Очевидно, что ненадлежащим образом применена ракета ПВО. Эту трагедию Киев использует для создания фона для участия Зеленского в саммите НАТО", - заявил Песков.

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Удар по "Охматдету" - последние новости

Как писал УНИАН, оккупанты 8 июля нанесли массированный удар по Украине, выпустив 38 ракет. Воздушным силам удалось уничтожить 30 из них, однако одна из ракет была запрограммирована на удар по детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

По данным МВД, в результате атаки на больницу погибли 2 человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Впоследствии в ЕС заявили, что удар по "Охматдету" может расследоваться как военное преступление РФ. Там отметили, что руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности.

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