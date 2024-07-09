Специалисты объяснили, почему пришли к такому выводу.

Примененная россиянами ракета Х-101 была запрограммирована на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины. По его словам, перед самым заходом на цель ракета Х-101 сделала запрограммированную "горку" для увеличения угла атаки. "На видео мы не наблюдаем задымления или горения ракеты, она движется по запланированной траектории "горки" перед целью, что свидетельствует о том, что она не была повреждена средствами ПВО и поразила именно ту цель, на которую она была запрограммирована", - говорит источник.

О том, что российские захватчики ударили по больнице именно крылатой ракетой Х-101, свидетельствуют следующие факты: "На видео видно ракету, которая по форме и пропорциям полностью соответствует крылатой ракете. На это также однозначно указывает наличие двух крыльев, которые находятся в нижней части корпуса, что соответствует конструкции ракеты Х-101. Сзади на ракете имеются три руля управления, что также характерно для ракеты Х-101 (зато у ракеты "Калибр" и у всех зенитных ракет рулей по четыре). Перед рулями в нижней части корпуса ракеты наблюдается наличие двигателя, который находится за пределами корпуса ракеты снизу. Это присуще именно ракете Х-101, у которой двигатель выдвигается из корпуса ракеты после пуска с самолета", - рассказали специалисты.

Видео дня

Удар по больнице в Киеве

Напомним, ночью и утром российская оккупационная армия несколько раз атаковала ракетами украинские города. Воздушные силы отчитывались о сбитии 30 ракет из 38.

Среди целей оккупантов в столице оказались детская больница "Охматдет",жилой дом и медицинский центр.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов пострадали более 170 человек, еще 37 погибли, в том числе трое детей. Всего повреждены почти 100 объектов, продолжается разбор завалов.

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