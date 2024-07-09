После вражеского ракетного удара по детской столичной больнице госпитализированы 8 несовершеннолетних, сообщил министр внутренних дел.

В Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет" завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. "В результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей", - сообщил Клименко.

Министр отметил, что в течение суток продолжалась непрерывная и самоотверженная работа. Он поблагодарил каждого, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев.

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"Всего по состоянию на сейчас в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них 10 детей", - отметил Клименко.

В центре внимания Киев - "Охматдет" оказался под ударом со стороны РФ

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские захватчики осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 30 из 38 ракет. Запущенная россиянами ракета Х-101 была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отмечают, что россияне пытаются оправдать ракетный удар по больнице "Охматдет" и даже запустили масштабную информационную операцию для этого. Но аналитики убеждены, что врагу не удастся избежать ответственности за военное преступление. Страны цивилизованного мира заявили, что удар по детской больнице можно классифицировать как военное преступление.

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