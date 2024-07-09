Причастными к массированной атаке оказались 95 россиян.

Российские захватчики 8 июля нанесли ракетный удар по Украине, в частности под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет" в Киеве, также обломки повредили семейную амбулаторию роддома "Исида". OSINT-аналитики Molfar идентифицировали российских оккупантов, которые причастны к массированной атаке.

Так, согласно данным аналитиков, к ракетному террору причастны 95 россиян. Среди них пилоты МиГ 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс"). А также инженеры и пилоты, которые отдавали приказы и запускали ракеты.

Кроме того, к ракетным обстрелам больниц и жилых домов Украины причастны военнослужащие страны-террориста из 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка") и 44-я ракетная бригада Воздушно-космических сил России.

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"Новый корпус онкологического отделения "Охматдета" был поврежден ракетой Х-101, которая перед ударом имела типичную нисходящую траекторию и не имела видимых повреждений, а это нивелирует тезис российской пропаганды о ее предварительном поражении средствами ПВО", - отметили аналитики.

Удар по "Охматдету" - последние новости

Как писал УНИАН, оккупанты 8 июля нанесли массированный удар по Украине, выпустив 38 ракет. Воздушным силам удалось уничтожить 30 из них, однако одна из ракет была запрограммирована на удар по детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

По данным МВД, в результате атаки на больницу погибли 2 человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Впоследствии в ЕС заявили, что удар по "Охматдету" может расследоваться как военное преступление РФ. Там отметили, что руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности.

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