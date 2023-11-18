Официально российские власти инцидент не комментировали.

В Валуйках Белгородской области РФ вспыхнул пожар. Горел военный госпиталь.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Причиной возгорания якобы стало короткое замыкание в проводке.

"В Белгородской области вспыхнул полевой госпиталь. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 19 часов по местному времени пожар потушили. Официально российские власти инцидент не комментировали.

Другие инциденты в России

Утром 18 ноября российский Смоленск атаковали беспилотники. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что все дроны якобы были уничтожены. В то же время в российских телеграм-каналах пишут, что один дрон упал на крышу одного из цехов Смоленского авиационного завода.

14 ноября в Краснодарском крае России произошел пожар на территории воинской части. Пылало в Курганинске.

Впоследствии стало известно, что в Курганинске дотла выгорел цех, в котором производились FPV-дроны. Там сгорели более 100 готовых беспилотников. Российские силовики признали инцидент "диверсией". Они рассматривают несколько версий поджога.

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