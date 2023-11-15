В результате пожара россияне потеряли немало беспилотников-камикадзе, выяснили журналисты.

Новости России сегодня очень интересные - стало известно, что в ночь на среду, 15 ноября, в городе Курганинск (Краснодарский край) дотла выгорел цех, в котором производились FPV-дроны, сгорели более 100 готовых беспилотников. Этот цех находился возле воинской части.

О том, что полностью выгорел цех, где делали беспилотники-камикадзе для российских оккупантов, сообщает "Кремлевская табакерка" в Telegram, ссылаясь на источники с места происшествия.

По его данным, в РФ силовики признали случившееся "диверсией", и есть несколько версий поджога - это могли совершить местные жители, которые хотят скорейшего завершения войны, "украинские диверсанты" или "конкуренты", которые завидовали хорошим показателям производительности цеха.

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"...Впрочем, часть местных настаивает, что якобы причиной пожара был таки беспилотник... Местные говорят, что слышали звук, похожий на беспилотник, однако путаются в своих показаниях. Военные же неофициально намекают, что речь может идти об атаке новым типом беспилотников, которые пока не в состоянии распознать... ПВО (противовоздушная оборона, - Ред.) и системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы, - Ред.)", - отмечается на канале.

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СМИ поздно вечером 14 ноября писали, что в Курганинске возник пожар на территории воинской части. Кроме того, появилась информация, что горела лесопилка. Официальных сведений об инциденте не было.

Ранее сообщалось, что был пожар на Тамбовском пороховом заводе, огонь охватил площадь более 300 квадратных метров, здание разрушено. В РФ уже признали, что на территории предприятия нашли фрагменты беспилотника.

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