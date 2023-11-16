Пожар произошел около часа, местные говорят о взрывах.

В Волгоградской области РФ в ночь на 16 ноября произошел сильный пожар на территории воинской части.

Как пишут российские Telegram-каналы, перед этим местные жители слышали громкие взрывы. Пожар произошел около часа ночи на военном объекте, расположенном в 2 километрах от поселка Котлубань.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что пожар был оперативно локализован, а пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

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Также в сети сообщают и о взрывах в районе оккупированного Севастополя. Перед этим Минобороны РФ написало об "успешном уничтожении трех БпЛА над Черным морем".

Местные жители сообщили, что видели над Севастополем пролет ракеты, после чего и прогремел взрыв.

Взрывы в России и оккупированном Крыму

Как сообщал 3 ноября УНИАН, около 9:30 в Севастополе (временно оккупированный Крым) прогремел взрыв вблизи объекта критической инфраструктуры.

В ночь на 11 ноября РосСМИ сообщили о взрыве в городе Котовск (Тамбовская область). Тогда поднялась паника из-за пожара на местном пороховом заводе. Впоследствии Россия "признала", что это была атака БПЛА.

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