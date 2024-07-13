По словам украинского лидера, о некоторых ошибках можно забыть.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего коллеги Джо Байдена, когда тот перепутал его с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет Politico.

"Это была ошибка. Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам - мы можем забыть некоторые ошибки", - отметил украинский лидер по прибытии в Ирландию.

В издании напомнили, что президент США, представляя Зеленского перед выступлением на саммите НАТО в Вашингтоне сказал:

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"Дамы и господа, президент Путин".

Несмотря на то, что политик быстро исправился, этот инцидент повышает спекуляции относительно его пригодности к работе перед президентскими выборами в США, которые состоятся в ноябре. В то же время его соперник Дональд Трамп не упустил возможность воспользоваться такой ошибкой и высмеял ее.

Визит Зеленского в Ирландию - что известно

В Politico добавили, что во время встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом Зеленский поблагодарил его страну "за то, что она приняла много украинских беженцев - вы были с нами с самого начала российского вторжения".

В Guardian отметили, что на следующей неделе украинский президент отправится в Великобританию, чтобы присоединиться к заседанию Европейского политического сообщества.

"Зеленский пытается заручиться поддержкой западных стран на фоне ожесточенной российской кампании бомбардировок и наземного наступления, которые вызвали хаос по всей его стране - и, как сообщается, стали самым кровавым периодом войны для самих московских войск", - объяснили в издании.

Как изменился Владимир Зеленский за время войны

Ранее издание Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из команды президента рассказало, что президент Владимир Зеленский не является толерантным к своим подчиненным, которые показывают профессиональную неподготовленность.

"Если он увидит, что люди не подготовлены или противоречат друг другу, он скажет: "Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени", - отметил член команды на условиях анонимности.

Также об изменениях характера президента Украины рассказал и бывший министр обороны Алексей Резников. По его словам, Зеленский находится 24 часа в сутки в режиме стресса.

"Это бессонный режим. Это повседневная жизнь президента - нестабильный сон. Это консультации ночью и обращения к парламентам, сенатам... независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю - это бесконечный марафон", - отметил Резников.

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