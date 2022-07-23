Россиянин признал, что не занимался сыном, но выплаченные после его ликвидации деньги взял и положил в банк.

В Волгоградской области Российской Федерации мать хочет лишить своего бывшего мужа части суммы "боевых", выплаченных после ликвидации в Украине их сына - 28-летнего Сергея Семенова, который был членом 454-го отдельного батальона связи 20-й гвардейской мотострелковой дивизии армии РФ.

Родители уничтоженного бойца еще более 20 лет назад разошлись, и мужчина признал, что сыном не занимался, однако от выплат не отказался, пишет v1.ru.

По словам матери оккупанта, они с мужем разошлись, когда сыну было только пять лет, поскольку мужчина не работал, сильно пил и даже поднимал на нее руку. Мужчину после развода не лишили отцовства, алименты он не платил, и сын остался на его фамилии.

Согласно закону, биологический отец должен получить треть от общей суммы выплат - приблизительно 12 миллионов рублей.

Мужчина сказал журналистам, что положил деньги в банк.

"…Я эти деньги положил в банк, пусть там лежат. По закону имею право. Кому я что обязан? Куски начинают тянуть, дележ пошел. Жене моей бывшей мало денег положили? Хочет стянуть с меня? Единственный сын у меня погиб. На похоронах я не был, так как сильно болел. Не воспитывал я сына. Это - да, честно", - заявил отец.

Сергей Семенов был уничтожен в Украине 9 июля, его похоронили в РФ через неделю.

Напомним, российские войска вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля без объявления войны. Противники атаковали как военную, так и гражданскую инфраструктуру. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 23 июля были уничтожены приблизительно 39 240 противников.

РФ назвала войну в Украине "спецоперацией". Российский президент Владимир Путин еще в 2015 году засекретил потери среди военных в мирное время.

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