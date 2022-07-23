На украинской земле ликвидированы еще четыре танка противника.

Потери России в Украине по состоянию на субботу, 23 июля, серьезно продвинулись к новой "красной линии" - уже уничтожены приблизительно 39 240 врагов.

За сутки в нашей стране были ликвидированы еще 240 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

На украинской территории также были ликвидированы четыре вражеских танка, девять боевых бронированных машин, одна артиллерийская система, две реактивных системы залпового огня, один беспилотник оперативно-тактического уровня и 17 единиц автомобильной техники.

Напомним, РФ без объявления войны Киеву вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Противники отрывали огонь и по военным, и по гражданским объектам. Враги утверждали, что хотели "защитить" жителей Донбасса, но из-за них только в Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. По состоянию на 22 июля на нашей земле были уничтожены около 39 тысяч оккупантов.

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