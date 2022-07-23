Украинские защитники могут ликвидировать группировку российских войск вблизи Херсона даже без проведения контрнаступательной операции.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире совместного информационного марафона.
"Я думаю, что в связи с тем, что у нас на сегодняшний день нет сил и средств для проведения контрнаступальної операции мы можем применить там такой "прием удава" — понемногу сжимать эту группировку, на давая ей возможности пополнить запасы боеприпасов, топлива и продовольствия. Понемногу наносить поражение и вынуждать к сдаче", - отметил Олег Жданов.
По его мнению, с минимальным применением резервов и максимальным нанесением огневого поражения украинские воины имеют шансы прижать оккупантов к Днепру и заставить их сдаться.
Напомним, что по состоянию на 13: 00 22 июля в Херсонской области боевые действия продолжаются на территориях общин трех районов. Жители территорий, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец.
Ранее Жданов заявил, что считает реальным к зиме освободить от российских оккупантов Херсонскую и Запорожскую области.