По его убеждению, украинским воинам для этого нужно наносить боевое поражение прицельными ударами артиллерии.

Украинские защитники могут ликвидировать группировку российских войск вблизи Херсона даже без проведения контрнаступательной операции.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в прямом эфире совместного информационного марафона.

"Я думаю, что в связи с тем, что у нас на сегодняшний день нет сил и средств для проведения контрнаступальної операции мы можем применить там такой "прием удава" — понемногу сжимать эту группировку, на давая ей возможности пополнить запасы боеприпасов, топлива и продовольствия. Понемногу наносить поражение и вынуждать к сдаче", - отметил Олег Жданов.

По его мнению, с минимальным применением резервов и максимальным нанесением огневого поражения украинские воины имеют шансы прижать оккупантов к Днепру и заставить их сдаться.

Напомним, что по состоянию на 13: 00 22 июля в Херсонской области боевые действия продолжаются на территориях общин трех районов. Жители территорий, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец.

Ранее Жданов заявил, что считает реальным к зиме освободить от российских оккупантов Херсонскую и Запорожскую области.

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