Отмечается, что кладбища, связанные с элитными подразделениями РФ значительно выросли в размерах.

Спутниковые снимки российских кладбищ обнажили, какую на самом деле "огромную цену" платит армия РФ на войне в Украине. К примеру, на одном участке за два года количество могил увеличилось в четыре раза, пишет The Telegraph со ссылкой на заявления экспертов и фото Maxar Technologies.

Отмечается, что на "поразительных" фотографиях видно, что с момента начала вторжения в феврале 2022 года кладбища, связанные с элитными подразделениями, такими как гвардейская воздушно-десантная дивизия, гвардейская моторизованная дивизия и группа наемников "Вагнера", значительно выросли в размерах.

"Например, фото всего лишь одного участка московского Тульского кладбища показывают, что количество могил выросло примерно в четыре раза в период с октября 2021 года по апрель 2023 года. За это время на близлежащем Богородском кладбище был пристроен совершенно новый участок, который, судя по всему, увеличился в три раза. Оба находятся недалеко от Рязани на западе России, где базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Войска этой дивизии принимали участие в первых боях войны на Украине, а затем участвовали в операциях в районе Бахмута вместе с войсками "Вагнера", - говорится в публикации.

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По оценкам западной разведки, в боях за Бахмут могло погибнуть до 20 000 российских военнослужащих.

Бывший офицер разведки британской армии и специалист по планированию НАТО, полковник Филип Ингрэм назвал эти фото "поразительными". Они показывают "огромную цену, которую платят российские призывники", сказал он:

"Я не удивлен явным ростом кладбищ возле баз, поскольку в настоящее время Россия теряет более 900 военнослужащих в день при минимальных территориальных приобретениях Свидетельством тому являются потери русских в битве за Авдеевку, где погибло более 16 тысяч их солдат".

По его словам, реальность для россиян такова, что увеличение размеров этих кладбищ не полностью отражает истинное количество погибших на войне:

"Многие тела остались там, где они упали на поле боя. Выздоровление и репатриация погибших россиян не является приоритетом, поскольку это раскроет истинные масштабы жертв… В этом году, скорее всего, общие потери с обеих сторон достигнут миллиона. Я полагаю, что кладбища либо снова вырастут в размерах, либо придется строить новые".

Издание добавило, что оценки количества российских солдат, погибших в боях на Украине, сильно разнятся.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения превысили 424 тысяч солдат.

Кроме того, Россия потеряла на поле боя не менее: танков - 6731, боевых бронированных машин - 12850, артиллерийских систем - 10466, РСЗО - 1015, средств ПВО - 709, самолетов - 347, вертолетов - 325.

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