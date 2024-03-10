Ликвидировано, в частности, еще 19 танков противника, отметили в ВСУ.

Потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию" - теперь они составляют более 424 тысяч противников.

За прошедшие сутки ликвидировали еще 900 захватчиков, и теперь общее количество уничтоженных оккупантов примерно составляет 424 060 "штыков". О свежих вражеских потерях сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

В ВСУ добавили, что удалось "минусовать" еще 27 боевых бронированных машин противника, 19 танков, 38 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожен 41 беспилотник оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн и шесть единиц спецтехники.

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Вечером 9 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки между нашими воинами и захватчиками произошло 58 боевых столкновений. По его сведениям, горячее всего было на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Украинские воины отразили десятки вражеских атак.

Россия несет колоссальные потери на украинской земле в живой силе и технике. Напомним, потери врага на 9 марта 2024 года составляли примерно 423 160 противников.

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