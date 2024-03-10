На начало широкомасштабной войны у РФ было не более 9 самолетов ДРЛО, пишет Forbes.

Более качественный спутниковый снимок украинской аналитической группы Frontelligence Insight авиаремонтного завода в Таганроге после атаки дронами 9 марта может доказывать вероятность поражения еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, пишет военный портал Defence Express.

Отмечается, что на снимке зафиксировано поражение в двух местах крыши главного производственного цеха и еще одной производственной площадки завода.

"Сам снимок был сделан 9 марта, и внимание на нем следует уделить именно двум проломам в крыше главного цеха. Если А-50 действительно на момент атаки находился в нем, то как раз примерно в восточной части здания, - говорится в публикации. - Далее внимание следует обратить на крышу самого производственного помещения, которое собрано из металлопрофиля, то есть его пробитие не является чем-то сложным".

Forbes также со ссылкой на анализ спутниковых снимков Frontelligence Insight пишет, что 29 февраля россияне припарковали старый А-50 возле цеха окончательной сборки на заводе в Таганроге. А после атаки дронами 9 марта "тот же самый А-50 не виден на снимках":

"Это может указывать на то, что самолет находился внутри сборочного цеха, когда туда ворвались начиненные взрывчаткой украинские дроны, нанеся видимые повреждения крыше ангара".

В издании предположили, что украинские защитники, по крайней мере, были очень близки к повреждению или уничтожению четвертого российского самолета ДРЛО А-50 за два года войны.

Сколько у России самолетов А-50 - что известно

По данным Forbes, Россия вступила в войну на Украине в феврале 2022 года, имея не более девяти летающих радиолокационных самолетов А-50, которые обеспечивают сенсорное покрытие линии фронта.

И для РФ А-50 стоимостью 300 миллионов долларов с 10–15 опытными офицерами, составляющими экипаж каждого из них, являются критически важными и труднозаменяемыми активами, добавили в журнале.

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