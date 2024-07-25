Погибли все члены экипажа.

Разбившийся в Калужской области ударный вертолет Ми-28 занимался "охотой" на беспилотные летательные аппараты.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, во время крушения экипаж возвращался с боевой задачи на границе с Брянской областью. В кабине начался пожар, одной из причин которого может быть "неисправность двигателя".

Сообщается, что вертолет упал в районе деревни Кленки. Два члена экипажа погибли, в самом населенном пункте разрушений нет.

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В России упал Ми-28

О падении военного вертолета стало известно сегодня утром. В сети писали, что крушение произошло в Жиздринском районе Калужской области, причиной падения стала техническая неисправность.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска потеряли 326 вертолетов и 363 самолета.

В сети систематически появляются новости о крушении различных военных вертолетов и самолетов на территории самой страны-оккупанта. Практически всегда россияне заявляют, что причиной падения стала техническая неисправность.

Напомним, в конце марта в оккупированном Крыму рухнул в море военный самолет. Сообщалось, что пилот смог спастить.

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