В Ростовской области РФ военный вертолет экстренно сел в поле и спровоцировал пожар.
Как передают росСМИ, пожар случился в ночь на 5 июля в Азовском районе области во время массированной атаки беспилотников. В частности, пилот вертолета Ми-28 вынужденно сел на поле, чтобы не попасть под удар дронов.
"По сообщениям росСМИ, якобы из-за высокой температуры двигателя под вертолетом загорелась трава. Огонь быстро распространился на площади около 500 кв м.
Примечательно, что селяне утром обнаружили этот вертоле совершенно пустым. Куда подевался пилот непонятно.
В Ростовской области дроном был сбит российский вертолет. Он смог совершить посадку, но получил серьезные повреждения. Такое впервые за эту войну", - прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.
Атака дронов на РФ
Ночью несколько беспилотников были сбиты над российским Приморско-Ахтарском, в результате чего осколки повредили гражданские объекты. Как сообщают росСМИ, по словам местных жителей, обломки упали на жилую 3-этажку, в результате чего пострадали 6 человек.
Отметим, что именно из этого города по Украине почти каждую ночь запускаются "шахеды".
Кроме того, этой ночью Ростов-на-Дону отражал самый массированный налет дронов с начала полномасштабной войны. Местные жители сообщили о звуках взрывов и о пожаре, который возник из-за упавших обломков сбитого БПЛА.