После начала военного вторжения в Украину в марте избыточная смертность в РФ составляла почти 41 тысячу человек.

После вторжение в Украину в России сверхсмертность выросла на 10 тысяч человек.

Об этом сообщается на платформе для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на данные Росстата.

"Сразу после начала военного вторжения в Украину в марте 2022 года избыточная смертность в РФ составила почти 41 тысячу человек. Для сравнения, в пик пандемии год назад, в 2021, избыточная смертность составила 31 тысячу человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к началу пандемии в среднем за последние 5 лет в марте умирало 160 тысяч россиян. В этом году в марте в РФ зафиксировано 201 тысячу умерших.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны Украины, с начала войны уничтожено 24 тыс. 500 российских оккупантов.

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