Генштаб раскрыл обновленные данные потерь РФ в Украине / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины ликвидировали около 24 500 человек личного состава российской вражеской армии. Защитники страны также уничтожили 1077 танков и 194 истребителя.

Обновленную статистику опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Потери России в Украине

  • личного состава — около 24 500 человек;
  • танков – 1077 единиц;
  • боевых бронированных машин — 2610 единиц;
  • артиллерийских систем — 491 единица;
  • РСЗО — 163 единицы;
  • средств ПВО — 81 единица;
  • самолетов — 194 единицы;
  • вертолетов — 155 единиц;
  • автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 1867 единиц;
  • кораблей/катеров — 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 единицы;
  • специальной техники — 38 единиц;
  • крылатых ракет — 87 единиц.

Все данные уточняются из-за интенсивности боевых действий на разных направлениях. Если сравнить свежую статистику с предыдущей сводкой, то можно увидеть, что за сутки ВСУ устранили около 300 оккупантов. Они также уничтожили 15 танков, 16 артиллерийских систем, 12 БПЛА, 43 боевых бронированных машин и прочую технику.

Наиболее интенсивные сражения проходят на Донбассе и в Харьковской области в районе Изюма. В Донецкой и Луганской области за прошлые сутки ВСУ отразили 12 атак. Оккупанты пытаются наступать в Попасной, где идут активные боевые действия.

Война Российской Федерации против Украины

  • 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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