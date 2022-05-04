Триста мертвых врагов за сутки.

Вооруженные силы Украины ликвидировали около 24 500 человек личного состава российской вражеской армии. Защитники страны также уничтожили 1077 танков и 194 истребителя.

Обновленную статистику опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Потери России в Украине

личного состава — около 24 500 человек;

танков – 1077 единиц;

боевых бронированных машин — 2610 единиц;

артиллерийских систем — 491 единица;

РСЗО — 163 единицы;

средств ПВО — 81 единица;

самолетов — 194 единицы;

вертолетов — 155 единиц;

автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 1867 единиц;

кораблей/катеров — 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 303 единицы;

специальной техники — 38 единиц;

крылатых ракет — 87 единиц.

Все данные уточняются из-за интенсивности боевых действий на разных направлениях. Если сравнить свежую статистику с предыдущей сводкой, то можно увидеть, что за сутки ВСУ устранили около 300 оккупантов. Они также уничтожили 15 танков, 16 артиллерийских систем, 12 БПЛА, 43 боевых бронированных машин и прочую технику.

Наиболее интенсивные сражения проходят на Донбассе и в Харьковской области в районе Изюма. В Донецкой и Луганской области за прошлые сутки ВСУ отразили 12 атак. Оккупанты пытаются наступать в Попасной, где идут активные боевые действия.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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