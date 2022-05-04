Русские попытаются захватить Краматорск и Северодонецк.

Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк.

Об этом говорится в отчете британской разведки, размещенной в Twitter Минобороны страны.

Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

Под Изюмом Россия развернула 22 батальонные тактические группы. Рашисты пытаются продвинуться вдоль северного направления Донбасса.

Во вторник сообщалось о перемещении русскими под Изюм батареи тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделения, вооруженного реактивными системами залпового огня "Смерч".

Утром, 4 мая, стало известно о сожжённой колонне в 20 км от Изюма со снабжением для оккупационных войск.

Последние недели русские несут наибольшие потери именно в районе Изюма.

При этом противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донбасса и удерживания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

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