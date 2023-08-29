"Где хочет, там пусть и долечивается", говорят раненым наемникам в госпиталях.

После смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина российское государство, похоже, отказалось от каких-либо обязательств перед наемниками. Раненых наемников перестали лечить, также прекратились выплаты, пише "Можем объяснить".

Вскоре после падения самолета Пригожина пресс-секрерь президена РФ Дмитрий Песков заявил, вопропеки июньским утверждениям самого Владимира Путина, что у ЧВК нет госфинансирования.

Накануне в Анапе закрылся последний госпиталь частной военной компании. В ЧВК утверждают, что последний раненый пациент был передан на долечивание, а все страховые выплаты, компенсации, зарплаты и премии были выплачены каждому бойцу. Однако в чатах наемников и семей "вагнеровцев" масса сообщений о том, что раненых оставили без медпомощи и необходимых документов. Они жалуются, что не получают выплаты за ранения и лечатся за свой счет. Администраторы чата просят обращаться с вопросом о выплатах в колл-центр, однако дозвониться туда после смерти Пригожина стало невозможным.

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Друг одного из раненых наемников рассказал журналистам, что его знакомый лечился в закрытом госпитале в Анапе, однако необходимую ему операцию там не успели провести.

"В июле им всем объявили, что у "Вагнера" проплачено до конца июля и все раненые должны немедленно покинуть госпиталь. Вот где хочет, там пусть и долечивается. И никаких денег на лечение не дали", — рассказал собеседник "МО".

ЧВК "Вагнера" после смерти ее главарей

Вечером 23 августа под Тверью потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и другие главари ЧВК "Вагнера".

Накануне этого события и после него, как показали спутниковые снимки, главную базу ЧВК "Вагнера" в Беларуси активно сворачивают.

Американские аналитики отмечают, что после смерти центрального руководства ЧВК "Вагнера" больше не будет существовать.

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