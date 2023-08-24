Сейчас демонтирована уже треть крупных военных палаток, в которых размещались наемники.

На фоне сообщения о гибели Евгения Пригожина продолжается процесс сворачивания лагеря "Группы Вагнера" в Беларуси. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки проекта Planet Labs, которые получила белорусская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что в селе Цель под Осиповичами в центральной Беларуси за последнее время убрали уже примерно треть всех палаток. Ссылаясь на спутниковый снимок от 23 августа, издание подсчитало, что в лагере уже убрали 101 палатку из 273.

"Если учесть, что каждая из палаток может вместить около 20 бойцов, то можно говорить о том, что территорию воинской части в селе Цель могли оставить около 2020 вагнеровцев из около 5000, которые там находились", – отмечает "Радио Свобода".

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Процесс демонтажа продолжается как минимум с начала августа. Так, на спутниковом снимке от 14 августа хорошо видно то, как все происходит. Однако до сих пор не понятно, куда делись те наемники "Вагнера", которые находились в этих палатках. Подтвержденных сведений об их массовом выезде из Беларуси нет, также спутниковые снимки не показывают создания подобных палаточных городков на территории других белорусских полигонов или воинских частей.

Связанные с "Вагнером" телеграм-каналы говорят, что часть наемников таки отправили домой в Россию. Также существует вероятность, что часть наемников начали перебрасывать в Африку.

Вагнеровцы в Беларуси - последние новости

На днях украинский Центр национального сопротивления сообщал со ссылкой на данные белорусского подполья, что вагнеровцы начали постепенно покидать Беларусь. Главная причина заключается в том, что режим Лукашенко не способен обеспечить наемникам привычный для них уровень заработков.

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" утверждает, что пока нет подтверждений вывода наемников ЧВК "Вагнер" с их главной базы в Беларуси из-за гибели Пригожина. Однако дальнейшая судьба этого лагеря теперь оказалась под большим вопросом.

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