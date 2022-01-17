По данным западной разведки, вероятное нападение на Украину Россия планирует осуществить в январе-феврале.

Александр Лукашенко анонсировал новые военные учения с Россией на границе с Украиной в рамках "Союзного государства".

Об этом он заявил 17 января во время очередного совещания с военными чиновниками.

Учения запланированы на февраль.

"В этой непростой атмосфере мы с президентом Российской Федерации еще в декабре 2021 года договорились провести внеплановые конкретные мероприятия на западных границах "Союзного государства" и на южном фланге Беларуси – это тоже рубеж "Союзного государства". Мы договорились провести совместные мероприятия. Сегодня мы видим, что нам надо в этом регионе провести солидные учения. И эти учения не должны быть только белорусскими. Это должны быть нормальные учения с отработкой определенного замысла противостояния с западными силами – Прибалтика и Польша, и юга – Украины. Учения мы планировали провести в декабре", - ответил Лукашенко.

Минск пока не называет точную дату начала этих "учений".

При этом самопровозглашенный президент Республики обвинил Украину в стягивании войск: "Это еще хуже НАТОвских войск. И это все в непосредственной близости госграницы нашей страны".

Важно

По данным западной разведки, вероятное нападение на Украину Россия планирует осуществить в январе-феврале. При этом некоторые американские чиновники допускают, что вторжение Путин "может перенести" на весну – из-за потепления и невозможности передвигать военную технику.

Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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