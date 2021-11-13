Точных намерений России Вашингтон не знает.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в пятницу, что США беспокоят необычные передвижения на границе с Украиной.

Об этом пишет Голос Америки.

Блинкен уточнил, что Вашингтон "не знает, каковы намерения России", однако сделал предположение, как будет действовать Россия с учетом агрессивных действий Кремля в прошлые годы.

"Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение", - ответил госсекретарь.

Читайте такжеГлавы МИД Украины, Франции и Германии попытаются активизировать "нормандский формат"Он в очередной раз напомнил, что со стороны России будет "серьезной ошибкой пытаться повторить содеянное в 2014 году".

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину.

В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

В Минобороны Украины информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Яна Ставская