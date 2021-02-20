В Санкт-Петербурге была совершена попытка покушения на актрису петербургского Театра музыкальной комедии Викторию Вяткину.
Об этом сообщает «ЭГ».
Актриса заметила на двери своей квартиры примотанный клейкой лентой боеприпас и вызвала полицию. При попытке обезвреживания граната сдетонировала, облив силовиков краской.
После просмотра записей с камер видеонаблюдения копы вышли на двух подозреваемых, которых задержали по горячим следам. Это молодые люди в возрасте 21 и 24 лет. Они отпущены под подписку о невыезде.
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Среди возможных версий правоохранители рассматривают месть отвергнутого возлюбленного, так как несколько месяцев назад актриса пережила тяжелое расставание с молодым человеком.
По словам соседей, у знаменитости было много влиятельных поклонников, которые буквально заваливали ее цветами и дорогими подарками. Возможно, один из них не смог смириться с отказом и решил припугнуть Вяткину.
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