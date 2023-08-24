Подоляк озвучил, с какой целью российский президент мог избавиться от бывшего соратника.

Ликвидация основателя и главаря ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина, чей самолет упал в Тверской области РФ, была личным решением российского диктатора Владимира Путина. Причин, почему он решился на это, может быть несколько. Такое мнение в комментарии "24 каналу" озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что это было демонстративное убийство именно Пригожина. Это было личное решение Путина", – отметил советник.

Подоляк подчеркнул, что таким образом диктатор хотел компенсировать тот страх, возникший после июньского похода "вагнеровцев" на Москву, а также запугать местные элиты.

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"Демонстративное убийство Пригожина несет пропагандистскую информационную составляющую, мол, Путин вроде бы вернулся к своему образу, который он годами использовал", – добавил он.

Советник прогнозирует, что Путин продолжит демонстративно убирать тех, кто имел отношение к частной военной компании.

"Определенная доля командиров высшего или среднего уровня будет уничтожена. Возможно, не так демонстративно, как это было с Пригожиным и Уткиным. Это пара сотен командиров или наиболее активных поклонников самого Пригожина. Другие либо исчезнут, либо кто-то перепишет контракт. Будет такая аморфная масса, но они уже не будут находиться в едином пуле. То есть ЧВК "Вагнера" не существует", – подчеркнул чиновник.

Подоляк не исключает, что после мятежа ЧВК "Вагнера" между Пригожиным и Путиным были определенные договоренности, которые российский диктатор в результате нарушил.

"Путин готов абсолютно конкретно нарушать любые договоренности, даже так называемые "уголовно-понятийные". Это было бы желательно понять и нашим партнерам, что любая договоренность, любой компромисс с Путиным по войне в Украине будет означать абсолютный проигрыш. Я имею в виду для нас, стран демократии, проукраинской коалиции и так далее", – отметил Подоляк.

Евгений Пригожин умер - как это произошло и каковы последствия

В среду вечером в Тверской области РФ упал самолет, принадлежавший главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Российские власти подтвердили, что среди 10 человек, находившихся на борту, были главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и ее основатель Дмитрий "Вагнер" Уткин.

Был озвучен еще ряд версий того, что именно повлекло аварию – проблем с двигателем и заложенной в него взрывчатки до сбивания самолета.

На следующий день после крушения самолета российские полицейские начали связываться с родственниками "вагнеровцев", чтобы узнать информацию о возможном мятеже.

Тем временем лагерь ЧВК в Беларуси начали сворачивать. Спутниковые снимки показали, что этот процесс начался еще до гибели Пригожина.

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