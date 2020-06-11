"Поедешь на зону на 5 лет": росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу за громкую музыку (видео)

Москвич записал диалог на камеру и выложил его в сеть.

В сети появилось видео, на котором росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики мужчине в Москве.

Читайте такжеВ ФСБ заявили о предотвращении теракта в аннексированном Крыму: террористы якобы имеют связи с Украиной

Как сообщает TJournal, видеозапись разлетелась по различным Telegram-каналам и соцсетям. На кадрах двое мужчин в форме Росгвардии угрожают подкинуть наркотики мужчине и отправить его «на зону на 5 лет просто так».

Издание «Блокнот» опубликовало рассказ соседа мужчины Дмитрия. По его словам, 6 июня Александр (мужчина на видео) слушал музыку, когда около 17:00 соседка потребовала её выключить. Александр отказался, после чего она вызвала полицию.

Однако на вызов приехала не полиция, а Рогсвардия, которая стала угрожать мужчине. Он записал происходящее на камеру, а потом выложил запись в сеть.

По словам Дмитрия, на следующий день «неизвестные сотрудники в штатском» попросили Александра «тихо-мирно удалить это видео». Мужчина так и поступил, однако Дмитрий захотел придать ситуацию огласке: «Человека прессуют, его трясет, за него некому заступиться. Я ему сказал — у тебя здоровья не хватит, а у меня хватит».

В «Росгвардии» журналистам заявили, что личности сотрудников установили и привлекли их к отвественности.

Напомним, в июле прошлого года в Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.

На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики. С момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.

В конце-концов с Голунова сняли обвинения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram